“Lo strumento della rete tra i sardi si dimostra ancora una volta quello vincente: per arrivare a Parigi e per imporci con i nostri nuraghi all’ attenzione del mondo, abbiamo davvero bisogno che i sardi sappiano muoversi tutto insieme, con orgoglio e determinazione”, ha concluso Vargiu.

La civiltà nuragica diventa così la grande scommessa identitaria della Sardegna nel mondo, insieme al fascino degli antichi monumenti megalitici sardi. Ci crede fortemente l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” che, con l’aiuto di tutte le istituzioni, dei comuni e dei cittadini sardi punta a far diventare “patrimonio universale dell’umanità” i nuraghi e ciò che essi rappresentano. “Questa è un’occasione straordinaria per raccontare fuori dalla Sardegna l’identità che viene dalle nostre radici”, dichiara il presidente dell’associazione, Pierpaolo Vargiu.

Lo stand dei nuraghi e della Sardegna

Fonte: Link Oristano

