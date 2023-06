I nuotatori oristanesi della All Together sul podio della traversata di Santa Maria Navarrese

Santa Maria Navarrese

Prestigiosi risultati

Prestigiosi risultati per i nuotatori della società oristanese All Together nella Traversata PedraLonga-SantaMariaNavarrese 2023 “Decima Nuota in Ogliastra”, gara di fondo in acque libere che si è svolta oggi tra Santa Maria Navarrese e Baunei, in Ogliastra, per iniziativa della Ogliastra Nuoto.

Nella classifica assoluti donne addirittura una tripletta: primo posto per Valeria Zucca, secondo per Laura Fernanda Piredda e terzo posto per Giulia Gigli, tutte e tre della All Together.

Ancora un primo posto per Valeria Zucca nella categoria cadetti e un primo posto per Laura Fernanda Piredda nella categoria senior.

Da segnalare quindi il secondo posto per Mauro Ollano, nella categoria M25, e un altro secondo posto per Michela Cova nella categoria M45, sempre con i colori della All To Gether.

Sabato, 17 giugno 2023