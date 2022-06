Uras

L’opera è firmata dall’artista Mauro Patta

Un nuovo murale arricchisce di bellezza Uras e celebra le sue tradizioni secolari. Si trova sulla parete esterna della sede della Pro loco, in via Marconi, ed è a firma di Mauro Patta, l’artista nativo di Atzara e residente a Sorgono conosciuto in tutta la Sardegna come Patta artist per le sue opere raffiguranti uomini e donne in abiti tradizionali.

L’opera è stata commissionata dalla Leva 1981, un gruppo di 40 amici e concittadini che ha voluto fare al proprio paese un regalo speciale. È un omaggio ai colori e ai ricami dell’abito di Uras e agli appuntamenti irrinunciabili, come le processioni, ancora molto sentite tra la popolazione.

Mauro Patta descrive il suo murale a Uras: «Nel centro è raffigurata una donna in abito tradizionale, caratterizzato dallo scialle ricamato. Alle sue spalle sono presenti elementi che richiamano sempre il suo abbigliamento, come il viola e il rosso che rievocano sia le gonne, sia il grembiule che il primo fazzoletto rosso».

«Lo sfondo floreale, che ricorda anche un broccato sardo, è un chiaro riferimento alle feste paesane e all’usanza di spargere tanti fiori lungo le vie in cui passano le processioni», prosegue l’artista.

«La scelta cromatica e compositiva del progetto racconta la storia e le tradizioni di questo territorio con un linguaggio simbolico e contemporaneo», conclude Mauro Patta.

La scelta di Mauro Patta per la realizzazione del murale si è rivelata vincente, dice Sara Floris, che ha collaborato con il gruppo della Leva 1981: «Ci è piaciuto subito il suo stile perché si sposava perfettamente con l’idea che avevamo in mente: volevamo richiamare le nostre tradizioni in uno stile moderno che facesse conoscere e apprezzare il nostro paese. Per noi, l’obiettivo principale era dare colore e abbellire Uras».

Martedì 14 giugno 2022