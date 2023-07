I Music Row District portano il country in concerto a San Giovanni dei Fiori

Oristano

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Musica nelle sere d’estate” dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”

Sabato prossimo, 15 luglio, alle ore 21 appuntamento al parco di San Giovanni dei Fiori di Oristano per il concerto della band cagliaritana Music Row District dal titolo: “L’evoluzione della musica country: un percorso geografico e culturale”.

L’esibizione fa parte della rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2023, inserita nella 49ª stagione concertistica 2023 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna, del Comune di Oristano e dell’Assessorato alla Cultura.

Il prezzo intero del biglietto è 8 euro. Per i soci è previsto il biglietto ridotto a 5 euro.

Da oggi, lunedì 10 luglio, la biglietteria è aperta nella sede dell’Ente Concerti, in via Ciutadella de Menorca, 33/35, dalle ore 17 alle 19. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 19 al parco di San Giovanni dei Fiori.

Per informazioni è possibile rivolgersi via WhatsApp al numero 338 872 7128 oppure al numero fisso 0783 303966, scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , visitare il sito web enteconcertioristano.it o la pagina Facebook Ente Concerti Oristano .

I Music Row District sono Mauro Amara (chitarra elettrica, voce solista), Alessio Sanna (tastiere, voce solista), Valter Spada (basso) e Antonio Pisano (batteria e voce solista). Il gruppo nasce a Cagliari alla fine del 2017, grazie all’idea di Mauro Amara, che ha tratto ispirazione dai suoi indimenticabili viaggi negli Stati Uniti. Durante le sue peregrinazioni ha assorbito l’essenza della musica country, lasciandosi affascinare dalle sonorità autentiche che permeano le strade di Nashville e dell’intera Music Row.

Guidati da una passione incontenibile per il genere, i Music Row District hanno intrapreso un avventuroso percorso artistico, abbracciando con forza e rispetto il celebre “Neo-traditional Country Movement” degli anni ’80. Sono poi ritornati alle radici della musica country, immergendosi nell’atmosfera del genuino honky-tonk, del nostalgico bluegrass, del caldo e coinvolgente folk, e della travolgente energia del western swing.

Il loro obiettivo è stato quello di rivivere e trasmettere la pura essenza di un’epoca che ha segnato in modo indelebile la storia della musica americana. La loro musica è un viaggio che travolge chiunque si avvicini, portandolo lontano dal quotidiano e immergendolo in un universo di emozioni e avventure senza fine.

Il programma del concerto:

Folsom prison

Some days you gotta dance

Good one comin’ on

Son of a bourbon

Let it burn

Sweet home alabama

Down south jukin’

Footloose

Whiskey’s gone

One more last chance

Dixie highway – sol

That’s all right mama

Stuck in the middle

Proud mary – re

Honky tonk woman

Bad moon rising

Take me home, country roads

Ain’t got the blues anymore

Just because

Wrapped around

The only thing she left behind

Country as a boy can be

I like it i love it

Working man blues

You never know

Mistery train