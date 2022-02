Oristano

Il segretario Luigi Curreli teme per la sanità dell’Oristanese i ritardi dovuti al passaggio da Ats a Ares



“Forse qualcuno pensava che passare da ATS ad ARES/ASL fosse semplice come accendere e spegnere un interruttore. Ma se nessuno ha collegato a quell’interruttore un impianto elettrico ben fatto, non accade niente, o peggio, salta tutto”.

Ecco perché – secondo il dottor Luigi Curreli, segretario aziendale del sindacato Anaao Assomed presso la ASL di Oristano – le denunce sull’uso dei medici in affitto al Pronto soccorso del San Martino puntano al bersaglio sbagliato: “Soluzione ottimale? No! Soluzione facile? No! Unica soluzione percorribile a parità di risorse? Sì!”, scrive Curreli in un documento che va controcorrente. Quella soluzione era stata bocciata – tra gli altri – dalla Simeu (la società Scientifica a cui fanno riferimento i medici dell’emergenza e urgenza), dai gruppi di minoranza in Consiglio regionale, dal Comitato per la difesa del diritto alla salute della Provincia di Oristano.

Ma secondo l’Anaao Assomed è l’unica soluzione possibile, in questo momento, “perché Oristano non ha altri medici specialisti in Medicina d’urgenza che possano sostituire i colleghi che sono in malattia. Va inoltre ricordato che molti territori sono sguarniti o depauperati sia di medici di medicina generale che di guardia medica, per cui la quantità di codici verdi e bianchi che si riversano in Pronto soccorso non è minimale. Quindi, in assenza di altre figure professionali mediche, il ruolo dei medici in affitto non è irrilevante”.

Secondo il segretario del sindacato, “l’ospedale di Oristano con questa scelta ha dato prova non di confusione e disorganizzazione, ma di grande reattività e abnegazione. Colleghi di reparti già sotto pressione per i carichi di lavoro hanno scelto di dare comunque il loro contributo per tenere aperto il Pronto soccorso. Chi non può darlo, come il sottoscritto, non lo fa solo perché nel suo settore è rimasto solo”.