I medici devono andare in ferie, ma sono pochi negli ospedali e nei servizi dell’Asl di Oristano

Oristano

Il sindacato Cimo contesta anche la mancata erogazione di un incentivo

Prima il covid, poi gli organici sempre più ridotti. Anche in provincia di Oristano come in altri territori medici e infermieri del servizio pubblico hanno accumulato un considerevole monte ore di ferie, tanto considerevole che non sarà facile nelle prossime settimane programmare turni e calendari senza intaccare la già precaria erogazione dell’assistenza sanitaria in corsie e ambulatori.

“In quasi tutti i reparti i medici hanno da 40 a oltre 100 giorni di ferie arretrate”, spiega Giampiero Sulis, segretario aziendale del sindacato Cimo, ricordando anche l’insofferenza degli operatori che per poter garantire il funzionamento dei vari servizi, da tempo accumulano orari e turni superiori al consentito oltre a giorni di ferie non usufruite.

Nei giorni scorsi com’è ormai consuetudine in questo periodo dell’anno, con un’apposita circolare la direzione della Asl ha ricordato che le ferie maturate ogni anno devono essere fruite entro il trimestre successivo e ha così invitato i direttori delle varie strutture e i dipendenti a programmarle con “turnazioni compatibili con le esigenze di servizio”. Sempre la direzione ha ricordato anche “le implicazioni di natura amministrativa – contabile” collegate a queste disposizione e la responsabilità dei vari dirigenti sulla “necessità di assicurare la regolare fruizione del congedo ordinario ai dipendenti assegnati alle rispettive unita operative , entro i tempi previsti dal contratto”.

Una disposizione da qualche anno non applicata del tutto, vista l’emergenza, ma questa volta medici e infermieri dei diversi reparti potrebbero reclamare il diritto a usufruire delle ferie arretrate. Con il conseguente rischio di contrazione di altri servizi in ospedali e ambulatori dell’Asl di Oristano, dove già la situazione è grave.

Non solo, ancora il segretario aziendale del sindacato Cimo Giampiero Sulis da mesi sollecita all’amministrazione il pagamento delle cosiddette Risorse Aggiuntive Regionali. Un incentivo istituito dall’ex assessore Mario Nieddu e destinato appunto a medici e infermieri che, per garantire il funzionamento dei servizi ospedalieri, si fanno carico sistematicamente di turni notturni aggiuntivi e orario superiore a quello ordinario. Indennità che ancora non sono state retribuite al personale alla Asl di Oristano, nonostante il relativo accordo tra Regione e sindacati sia stato firmato a dicembre del 2021.

Mercoledì, 8 marzo 2023