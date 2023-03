I mattoni in terra cruda, tra memoria storica e sostenibilità: incontro a Nurachi

Nurachi

Un libro dell’architetta Sara Collu come spunto per il dibattito

“Làdiri – Il respiro della terra cruda in Sardegna” è il titolo del libro che la giovane architetta Sara Collu presenterà a Nurachi sabato 11 marzo: appuntamento alle 18,30 alla Cantina Caddeo, in via Nuraghe 18.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Domus de ladrini e sarà incentrato su memoria storica, identità, tecniche costruttive e sostenibilità dei tipici mattoni sardi realizzati con terra, paglia e acqua.

Sarà dato ampio spazio al dibattito e allo scambio con il pubblico.

L’autrice porterà il libro in molti paesi. Tra le date in calendario, in continuo aggiornamento, ci sono il 4 marzo a Domusnovas, il 16 marzo a Samassi, il 18 marzo a Sassari, il 1° aprile a San Gavino Monreale, il 15 aprile al Museo Nivola di Orani e il 22 aprile a Serramanna.

Giovedì, 2 marzo 2023