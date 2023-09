I mattoncini Lego invadono Selargius, tre giorni di mostra e un concorso per i bambini

Ritornano i mattoncini Lego a Selargius, e per la terza edizione arriva anche la riproduzione fedele di piazza San Marco di Venezia: una delle ultime e spettacolari creazioni di Maurizio Lampis, presidente dell’associazione e del museo Karalisbrick. Tre giorni – il 15, il 16 e il 17 – con ingresso gratuito al teatro di Si ‘e Boi, pronto a ospitare la mostra di opere realizzate con quei mattoncini colorati senza tempo né età. A disposizione di appassionati e curiosi ci saranno la collezione completa dei microfighters di Star Wars, cavalli, cavalieri e castelli medievali e tantissimi monumenti in microscala che consentiranno di viaggiare da San Francisco a Berlino, passando per Tokyo e Dubai, sino a tornare in Sardegna, con la piccola Torre dell’Elefante e rientro a Selargius, con la riproduzione dell’ex distilleria di Si ‘e Boi. Oltre a piazza San Marco, realizzata con 170 mila mattoncini. Spazio anche alla creatività, con la possibilità per ogni bambino di partecipare al concorso Creator: basterà presentarsi con un diorama Lego, realizzato a casa, e iscriversi – gratuitamente – per vedere esposta la propria opera sottoposta a giudizio della giuria composta dai membri della Karalisbrick: il vincitore, a fine anno, potrà così partecipare al concorso regionale e conquistare l’ambito titolo di campione regionale. Si parte domani, dalle 17 alle 20, e si continua sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.