I Mamutzones Antigos di Samugheo sfilano nella Valle dei Templi di Agrigento

Agrigento

Il gruppo partecipa nuovamente alla manifestazione Mandorlo in fiore

I Mamutzones Antigos di Samugheo tornano ad Agrigento in occasione della 75ª edizione del Mandorlo in fiore, manifestazione che ospita migliaia di turisti e gruppi folk provenienti da ben 28 paesi di tutto il mondo.

Guidati dal capogruppo Gianni Mura, i Mamutzones Antigos sono arrivati in Sicilia stamattina. Stasera, alle 20, sfileranno al teatro Pirandello. Domattina incontreranno invece le istituzioni e porteranno in dono una bertula di Samugheo e un libro sui tappeti sardi.

Sabato 11 marzo è in programma una sfilata nel centro di Agrigento, domenica mattina si chiuderà infine con una nuova sfilata che arriverà alla Valle dei Templi. Qui i Mamutzones Antigos si esibiranno di fronte al tempio della Concordia.

Reduce dal Carnevale di Venezia, il gruppo di Samugheo era già stato ad Agrigento nel 2019. In quell’occasione i Mamutzones Antigos avevano vinto il prestigioso premio “Ugo Re Capriata” assegnato da una giuria di giornalisti siciliani.

L’edizione del Mandorlo in fiore di quattro anni fa si era chiusa in anticipo, a causa della morte dell’assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, tra le 157 vittime di un incidente aereo in Africa.

Giovedì, 9 marzo 2023