I Mamuthones e Issohadores di Mamoiada incantano Monserrato

Si è concluso con successo il programma dedicato al carnevale: tra coriandoli, zeppole e musica in via del Redentore, per ore, si è pensato solo a trascorrere momenti di svago e sano divertimento. Dai bambini ai più grandi, quasi tutti vestiti a maschera, il sorriso è stato assicurato dai carri e dalle maschere che hanno sfilato a suon dei tamburi della Ratantira Casteddaia. Occhi puntati sui Mamuthones che, con lacci e campanacci, hanno inscenato lo spettacolo caratteristico delle tradizioni del centro Sardegna. Presente l’amministrazione comunale che ha coinvolto attivamente i cittadini durante tutto l’evento: “Una massiccia e coinvolgente partecipazione ha chiuso gli eventi monserratini di questo Carnevale 2023.

Dopo due anni di restrizioni Covid il lavoro svolto dall’intera amministrazione che ha promosso e condiviso il programma, dagli assessori Emanuela Stara, Claudia Lerz e Fabiana Boscu è stato premiato con il gesto più significativo: l’enorme presenza della nostra comunità nonostante il clima oggi non proprio favorevole.

Un ringraziamento ai Mamuthones di Mamoiada, alla Ratantira Casteddaia, alla Proloco, all’Associazione VAB, Maestrale, alla Polizia Locale, a tutti i consiglieri comunali presenti e naturalmente ai bambini e adulti che hanno oggi partecipato, testimoniando la volontà e il desiderio di riprendere e continuare a vivere Monserrato nello spirito di una ritrovata armonia sociale”.

Massimo impegno, quindi, per la buona riuscita della manifestazione coordinata dal comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru che ha assicurato che il tutto si svolgesse in totale sicurezza. “È stato un enorme successo anche grazie alla partecipazione dei Mamuthones, un ritorno tanto atteso considerato che da tanto tempo non presenziavano in città”.