Il programma della giornata prevede in apertura gli interventi del naturalista Marco Marrosu (Agris) e di Emmanuele Farris (docente di Botanica all’Università di Sassari e coordinatore regionale della Società botanica italiana. Parleranno poi il veterinario Marco Muzzeddu (responsabile del centro di Bonassai per il recupero della fauna selvatica di Forestas) e il ricercatore Pino Angelo Ruiu (responsabile del settore sughericoltura e silvicoltura dell’Agris di Tempio Pausania).

La Sardegna è in prima linea su questo fronte, essendo una delle regioni italiane con la più alta percentuale di superficie forestale. Per una corretta gestione di questo patrimonio, è necessario che enti di ricerca, società scientifiche e agenzie regionali lavorino insieme.

Un luogo di grande interesse per la conservazione, dove sopravvivono specie e alberi un tempo diffusi in tutta la pianura. Il compendio boschivo è scampato agli scempi dei dissodamenti e alle bonifiche ed è uno dei testimoni silenzioso della copertura vegetale che anticamente ricopriva le aree pianeggianti costiere della Sardegna.

Il momento di confronto è organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, Forestas, l’Università di Sassari, la sezione sarda della Società botanica italiana e l’Istituto sardo di scienze, lettere e arti.

“La lecceta mesofila di Bonassai: il valore conservazionistico e gestionale dei boschi relittuali delle pianure mediterranee”: è il tema del seminario organizzato per lunedì 21 marzo nell’azienda Agris di Bonassai, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste.

