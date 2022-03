Oristano

Il 24 marzo un seminario online, relatrice Valentina Bacciu del CNR – Istituto per la BioEconomia di Sassari

Che rapporto c’è tra i cambiamenti climatici e gli incendi? E in che modo si può difendere il patrimonio forestale? Cercherà le risposte un seminario online promosso dall’Osvic di Oristano. L’appuntamento con “Grandi incendi e cambiamenti climatici. Un problema gloCale” è per giovedì 24 marzo. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming, a partire dalle 18, sulla pagina Facebook dell’Osvic Oristano.

Il seminario fa parte di un ciclo di appuntamenti su cambiamenti climatici e salute globale. Dopo il primo webinar – tenutosi lo scorso 25 febbraio – sul trattamento dei rifiuti e sulle interferenze legate all’attività umana che si rivelano pericolose per il sistema climatico, quello del 24 marzo indagherà il fenomeno dei grandi incendi, partendo da una doppia constatazione: l’aumento delle temperature può incrementare l’eventualità che ci siano incendi “di grandi entità su scala mondiale”; a loro volta, gli incendi contribuiscono ai cambiamenti climatici perché rilasciano anidride carbonica e possono distruggere alberi e vegetazione che invece produrrebbero ossigeno, immagazzinando le emissioni presenti nell’aria.

Relatrice del seminario sarà la dottoressa Valentina Bacciu del CNR – Istituto per la BioEconomia di Sassari. Centrale nell’approccio metodologico dell’appuntamento del 24 marzo, in linea con quello di tutti i seminari del ciclo, il protagonismo giovanile: due esponenti di realtà locali, il Friday for Future di Cagliari e la Consulta Giovani di Oristano dialogheranno con la dottoressa Bacciu, fornendo spunti preziosi alla iniziativa e una lettura specifica sulla tematica.

Il progetto nasce in partenariato con il Comune di San Vero Milis e in collaborazione con il Comune di Villa Verde, all’interno del programma “Protezione dal Covid-19 nelle periferie povere della città di Nanyuki, contea di Laikipia, Kenia: sostegno sanitario, alimentare e scolastico, e sviluppo di microprogetti per la generazione di reddito familiare”, co-finanziato dalla Regione Sardegna.

Martedì, 15 marzo 2022

