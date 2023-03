I giocatori dell’Othoca di Oristano e del Comprensivo di Marrubiu alle finali regionali di scacchi

Oristano

Ammessi d’ufficio, saltato il trofeo provinciale per i pochi iscritti

Si sarebbe dovuta disputare domani 8 marzo nella palestra comunale di Marrubiu la fase provinciale del Trofeo di scacchi 2023, riservata alle scuole dell’oristanese, ma a causa dei pochi iscritti il Comitato regionale scacchi Sardegna ha deciso di far saltare l’evento e far qualificare i ragazzi direttamente alle regionali del 30 marzo, ospitate dal Horse Country Resort Ala Birdi di Arborea. Sono state infatti solamente due le scuole della Provincia iscritte: l’Istituto tecnico industriale Othoca di Oristano e l’Istituto scolastico comprensivo di Marrubiu.

“Nella nostra scuola le classificazioni hanno avuto luogo il 2 marzo”, ha spiegato il dirigente scolastico dell’Othoca Franco Frongia. “Hanno partecipato tredici ragazzi dalla 1ª alla 3ª per la categoria allievi e cinque juniores dalle classi 4ª e 5ª. Gli insegnanti stanno decidendo quali studenti potranno partecipare alle regionali”.

“È un’opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire nemmeno quest’anno”, ha commentato il vicepreside Marco Dessì dell’Istituto comprensivo di Marrubiu. “Presenteremo la nostra squadra composta da alcuni allievi delle classi 3ª e la 5ª della primaria”.

“A Marrubiu la tradizione scacchistica è davvero molto sentita, tanto che noi stessi come istituto abbiamo già partecipato a due fasi nazionali – di cui la prima in Calabria e la seconda in Piemonte – portando a casa dei risultati soddisfacenti”, ha aggiunto il vicepreside. “Abbiamo appena messo in campo un progetto di continuità tra la 5ª della primaria e le prime due classi della scuola media proprio sugli scacchi. In orario scolastico dei maestri vengono a scuola per insegnare agli studenti il gioco, molto importante dal punto di vista logico matematico”.

Dopo la qualificazione alle regionali del 30 marzo, gli studenti vincitori si recheranno alle nazionali del Trofeo di scacchi, che quest’anno si terranno nel comune abruzzese di Montesilvano dal 7 al 10 maggio.

