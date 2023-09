I Giganti in trasferta con il Cagliari fanno tappa agli Uffizi di Firenze

Cabras

Due conferenze con la campagna di promozione che abbina calcio e archeologia

Mont’e Prama arriva nella città di Dante. Domani (domenica 1° ottobre) Firenze ospiterà il racconto della Sardegna nuragica grazie al connubio tra la Fondazione Mont’e Prama e il Cagliari Calcio. Un legame confermato per il secondo anno consecutivo attraverso la campagna di comunicazione che li vede partner di divulgazione culturale nel mondo dello sport.

Il percorso nella “Serie A dei musei” per la settima giornata di campionato farà tappa alle prestigiose Gallerie degli Uffizi, dove si parlerà del Parco archeologico naturale della Penisola del Sinis con l’archeologa del museo civico “Marongiu” di Cabras, Ilaria Orri, e di archeologia preistorica della Sardegna con la conferenza scientifica “Giganti e Fate”, a cura del direttore del Menhir Museum di Laconi, Giorgio Murru, e del fotografo Nicola Castangia.

Al fianco della Fondazione Mont’e Prama e del Cagliari Calcio anche la Federazione delle Associazioni sarde in Italia, sempre attenta alla promozione del patrimonio culturale della Sardegna.

L’evento si svolgerà nell’Auditorium Vasari alle 11.45 e sarà preceduto dai saluti del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, del presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, del presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, e del presidente della Fasi, Bastianino Mossa.

“Siamo molto felici di poter raccontare le bellezze del Parco archeologico naturale del Sinis e dell’intera Sardegna, a Firenze, in uno dei luoghi più importanti per la cultura in Italia, quale la Galleria degli Uffizi”, spiega Anthony Muroni. “Mi auguro che da questo importante momento di divulgazione possano nascere altre occasioni di collaborazione, anche sul piano scientifico, con questa istituzione culturale che tutto il mondo ci invidia. Si tratta di un nuovo importante tassello della campagna di comunicazione congiunta che, grazie alle collaborazioni con Cagliari Calcio e Fasi, contribuisce alla diffusione della conoscenza del nostro patrimonio archeologico nelle più importanti città italiane”.

“È una grande soddisfazione avere accanto un partner come Fondazione Mont’e Prama, che ha camminato al nostro fianco con dedizione e passione durante l’avventura in Serie B e che ora ci sostiene nella prestigiosa cornice della Serie A”, afferma Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio. “Si tratta di un legame profondo e unico, un’occasione per diffondere l’importanza della cultura sarda e delle sue radici millenarie attraverso il calcio, uno strumento di straordinaria potenza mediatica. Vedere il nostro cammino arricchito da incontri come questo è davvero emozionante, anche grazie al rango delle tappe previste per questa stagione”.

“Senza dimenticare il supporto in altri progetti e iniziative del Club, come l’Academy, che ha valenza sportiva ma anche sociale e culturale per tutto il lavoro che viene svolto nel territorio”, ha aggiunto Giulini. “Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a celebrare e condividere un legame inscindibile tra la Sardegna, la sua storia, il Cagliari Calcio e le eccellenze dell’Isola apprezzate in tutto il mondo. Al presidente e alla Fondazione Mont’e Prama il nostro grazie per il sostegno e per aver scelto di essere al nostro fianco anche in Serie A”.