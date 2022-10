Anthony Muroni

Attraverso l’utilizzo dei tablet, da un ricco catalogo digitale sarà possibile scegliere un volume da consultare e sfogliare in loco. Circa quaranta i titoli a disposizione di chi vorrà approfondire la conoscenza di luoghi e siti archeologi che ogni anno attirano in Sardegna decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo.

E, ancora, spazio ai giochi – con il puzzle virtuale – e una mappa per scoprire i luoghi da visitare. Intorno, quasi a fare da perimetro, una serie di maxischermi, con i video realizzati dal creativo Giorgio Pitzianti dedicati alla città di Cagliari e a sei siti archeologici e storici dell’isola, gallerie fotografiche sulla Sardegna e sul suo patrimonio storico, archeologico e naturalistico e, infine, uno speciale sguardo sull’isola del futuro, con la possibilità per i visitatori di compilare digitalmente un questionario i cui risultati saranno aggiornati quotidianamente e resi disponibili al pubblico in uno degli schermi.

