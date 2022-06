“Proseguono le attività di scambio culturale e promozione delle eccellenze del Sinis – spiega Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama – siamo soddisfatti della importante collaborazione con la Fondazione de Claricini che ci offre la possibilità di avere un’importante vetrina nel Nord-Est, in una cittadina Unesco, ricca di storia e beni culturali come Cividale”.

Domenica 19, dalle 10, apertura degli stand per conoscere i prodotti del Sinis a Villa de Claricini Dornpacher, a Bottenicco. A seguire, dalle 13.30, è in programma un pranzo a base di prodotti sardi.

Ha preso il via la rassegna che vede la Fondazione Mont’e Prama e il Gal Sins protagonisti a Cividale del Friuli, cittadina Unesco, a pochi chilometri da Udine. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione de Claricini Dornpacher, i comuni di Cabras, Cividale, Premariacco, Moimacco, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale il Crp-Sardegna e la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. La manifestazione si è aperta questo pomeriggio con l’inaugurazione della mostra “L’Isola dei Giganti e i tesori del Sinis” in programma sino al 4 luglio al Museo Archeologico Nazionale della cittadina friulana.

Un momento dell'inaugurazione della mostra

Fonte: Link Oristano

