Con la partecipazione alla Borsa Mediterranea di Paestum, ricorda infine la Fondazione Mont’e prama, guerrieri, arcieri e pugilatori continuano il percorso di promozione territoriale che nell’ultimo anno ha portato il nome del Sinis nei musei nazionali e internazionali, dall’Ermitage di San Pietroburgo, al museo nazionale per la Preistoria e Protostoria di Berlino, all’Archeologico di Salonicco e di Napoli, con un ampio successo di pubblico, e che prosegue con la mostra itinerante già esposta al Palazzo Reale di Genova, per cui sono previste altre dodici tappe nel corso del 2022 e 2023.

“Quest’anno l’organismo nato a Cabras nel luglio del 2021, si presenta alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in una veste ancora più strutturata a seguito della recentissima nomina della direttrice. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio attraverso incontri mirati a presentare la Terra di Mont’e Prama come modello di sviluppo in un’ottica di turismo globale, all’interno del quale intendiamo posizionarci come meta competitiva, in grado di assicurare un’offerta completa, un’esperienza di viaggio appetibile a livello archeologico, ambientale e enogastronomico”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.

Fonte: Link Oristano

