I Giganti di Mont’e Prama dovranno attendere ancora, fermi i lavori per la loro nuova casa

Cabras L’inaugurazione della nuova ala del museo di Cabras slitta al prossimo anno a causa della guerra in Ucraina e dell’aumento dei prezzi A causa dei costi maggiorati da riconoscere all’impresa costruttrice, sono fermi ormai da due mesi i lavori di realizzazione della nuova ala del Museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, casa dei Giganti di Mont’e Prama. Slitta quindi l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo e il ritorno a casa delle statue oggi esposte a Cagliari, al Museo Archeologico Nazionale. Un anno fa, di questi tempi, l’amministrazione comunale aveva indicato come data utile per la chiusura del cantiere la fine del 2022. Non sarà però così. Da allora i prezzi delle materie prime sono schizzati verso l’alto e le forniture hanno accumulato sempre più ritardi, anche a causa della guerra in Ucraina. “I lavori non sono ancora ripartiti”, ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis, “sono in corso una serie di attività di aggiornamento dei costi e dei prezzi. Il Comune sta lavorando per superare questa situazione di impasse. Si tratta di procedimenti amministrativi, molto poco politici. Gli uffici sono impegnati a chiudere l’accordo con l’impresa. Quando saltano i tempi delle forniture e i costi aumentano, bisogna riconoscere maggiori oneri”. Per questa ragione è difficile dire oggi quando finiranno i lavori. “L’obiettivo del Comune e della Fondazione Mont’e Prama è chiaro”, ha ribadito il primo cittadino, “contiamo di inaugurare la nuova sala e riportare a casa i Giganti entro la prima metà del 2023. Speriamo si riesca a fare tutto in tempo utile per gli appuntamenti che la Fondazione sta programmando per i prossimi mesi a Cabras”.

Andrea Abis

“Dare oggi tempistiche esatte non è possibile”, ha dichiarato ancora Abis, “non saremmo in grado di essere precisi, anche a causa dei ritardi relativi all’arrivo delle forniture. C’è una guerra in corso, i ragionamenti che si facevano un anno fa devono essere in parte aggiornati”. Lo scorso luglio, in occasione del primo Festiva letterario dell’archeologia “L’Isola dei Giganti”, la facciata della nuova ala del museo era stata presentata ufficialmente alla cittadinanza. Qualche giorno prima erano stati installati i pannelli esterni dell’edificio, che reinterpretano la tecnica del sand-casting, inventata dall’artista Costantino Nivola. La progettazione esecutiva è stata curata dagli architetti Walter Dejana e Renata Fiamma. Un altro importante passo per il Museo civico di Cabras è stato il ritorno di Manneddu, il pugilatore che dopo essere stato a Cagliari e in giro per il mondo per la mostra itinerante “Sardegna Isola Megalitica”, è stato riportato nel centro lagunare lo scorso ottobre. Venerdì, 25 novembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano