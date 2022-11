Cabras

Al via il training camp in vista del meeting promosso dal Circolo Nautico Oristano

Partito oggi nel centro canoa Kayak di Cabras il training camp per gli atleti protagonisti I Giganti dello sprint: un allenamento alla presenza delle squadre sarde e dei team provenienti dal resto d’Italia e da altre nazioni europee per prepararsi al meglio al meeting internazionale del Circolo Nautico Oristano, con il week end del 19 e 20 novembre in cui si entrerà nel vivo delle gare presso il Rio Mar’e Foghe a Zeddiani.

“L’evento rientra nel calendario nazionale FICK Federazione Italiana Canoa Kayak Sport per Tutti 2022“, ha spiegato il presidente del Centro Canoa Kayak Gian Marco Patta, “e oltre al valore meramente sportivo e agonistico ha lo scopo di far conoscere le opportunità che il nostro territorio offre sia dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. In particolare intendiamo cogliere l’opportunità di dimostrare ad atleti e tecnici di altre nazioni che il nostro territorio è il luogo ideale per allenamenti e camp tecnici, specie nel periodo autunno inverno, per la preparazione delle squadre nazionali e di club”.

Questa mattina gli atleti provenienti da Italia, Ungheria, Slovenia, Malta, Romania, Ucraina, Slovacchia e Croazia hanno ricevuto il saluto delle autorità, con i sindaci di Cabras e Zeddiani, Andrea Abis e Claudio Pinna, presenti all’appello per dare il benvenuto agli sportivi con gli assessori di Cabras Alessandra Pinna, Laura Celletti e Enrico Giordano..

“Grazie alle peculiarità del territorio caratterizzato da importanti zone umide, possiamo vincere la scommessa di offrire degli spazi ampi per esercitare lo sport unito alla natura e alla cultura. Abbiamo pertanto accolto con grande interesse la proposta del Circolo Nautico, patrocinando l’evento e offrendo ai giovani atleti l’alloggio nell’ostello della gioventù gestito dall’Area Marina Protetta, affinché possano sentirsi ospiti graditi, immersi nella bellezza naturale del Sinis”, ha affermato il sindaco Andrea Abis.

Anche il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna si è mostrato entusiasta della manifestazione: “Sarà un piacere e un onore accogliere gli atleti per la prosecuzione delle attività nelle giornate di sabato e domenica. Offriamo al Circolo Nautico Oristano tutta la nostra collaborazione, convinti della bontà dell’iniziativa che vede uniti per un obiettivo importante territori e società sportive. Un passo in avanti che per piccole comunità come Zeddiani è fondamentale per ampliare l’offerta e rendere note le potenzialità locali”.

“Spero che sia l’inizio di un ciclo di eventi che possa col tempo raggiungere livelli sempre più alti a livello qualitativo e quantitativo”, ha commentato soddisfatto il vicepresidente della Federazione Canoa Daniele Isabella. “Questa è un’opportunità valida per gli atleti che in questo luogo possono trovare le condizioni climatiche ideali per allenamenti e gare anche in questo periodo dell’anno”.

L’evento ha avuto il patrocinio l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre, il Comune di Oristano e la Fondazione Mont’e Prama, che questo pomeriggio ha accolto gli atleti al museo civico Giovanni Marongiu per una speciale visita guidata, in cui gli atleti hanno conosciuto quei Giganti di pietra che hanno dato il nome all’evento. Hanno patrocinato l’evento l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre e il Comune di Oristano.