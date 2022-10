Non solo. “Se l’attuale programmazione rischia di arenarsi in procedimenti contorti in capo alla Regione Autonoma Sardegna con conseguenti ingenti risorse che andranno disimpegnate”, sostengono i presidenti dei Gal, “nessuna diversa decisione sembra essere stata presa per pianificare il nuovo settennato di fondi europei”.

”Si rischia il disimpegno delle risorse in quanto sempre più breve è il tempo per attivare le somme a disposizione”, sostengono ancora i presidenti. “Gli inammissibili ritardi sia sull’attività di validazione dei bandi GAL ferma ormai da maggio, sia sulla liquidazione delle domande di pagamento alle imprese sarde, espongono i GAL, ARGEA e il Servizio Regionale a imminenti ricorsi amministrativi”.

I presidenti dei sedici GAL della Sardegna protestano contro la Regione che ha accumulato notevoli ritardi, di fatto bloccando la spendita di circa 15 milioni di euro di fondi pubblici, che rischiano di andare persi. Riuniti in assemblea a Cabras i presidenti dei Gal hanno annunciato per giovedì 27 ottobre prossimo un’iniziativa pubblica di protesta nella sala del consiglio regionale, a Cagliari, e minacciano di avviare una vera e propria vertenza

Fonte: Link Oristano

