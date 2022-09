I futuri designer dello Ied diventeranno "Green ambassador" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - Lo Ied di Cagliari punta ancora una volta l'attenzione sul tema della sostenibilità. L'Istituto europeo di design, guidato da Monica Scanu, lancia infatti il bando Green Your Future Award. E' rivolto ad allievi e allieve che si iscriveranno al primo anno di corso in tutte le sedi italiane dello Ied. I giovani candidati "Green Ambassador" in possesso dei requisiti indicati nel regolamento dovranno iscriversi entro il 20 settembre.

Il progetto offre ai futuri designer dal cuore "verde" la possibilità di sviluppare i loro progetti sostenibili all'interno del percorso di formazione di uno dei corsi triennali della scuola. A disposizione ci sono per la sede Ied di Cagliari due vouchers del valore di 4 mila euro ciascuno, a copertura parziale della retta di frequenza del primo anno dei corsi triennali di Media, Fashion e Interior Design.

"Il Green Ambassador è una figura focalizzata sull'ambiente, sul cambiamento climatico, su temi legati a quello che ci circonda - spiega all'ANSA Monica Scanu - Per la scuola Ied è una figura strategica in particolare in questo momento storico, dopo la pandemia e con l'attuale crisi energetica". Info su https://www.ied.it/news/green-your-future-award . (ANSA).



