I fratellini Totoi e Lolloi cercano casa: sos a Radio Zampetta Sarda

RADIO ZAMPETTA SARDA, APPELLO DEL CUORE PER 2 CAGNOLINI DI PICCOLA TAGLIA.

Loro sono Totoi e Lolloi, due fratellini di piccola taglia, di 2 anni in cerca di un’adozione sicura, possibilmente insieme.

La persona che al momento li ospita purtroppo non può tenerli. Sono vaccinati, hanno il microchip, non sono sterilizzati.

Sono un po’ diffidenti inizialmente ma non è difficile conquistare la loro fiducia e da lì in poi è solo un oceano di coccole e di ricerca di attenzioni. Sono intelligenti, sensibili e simpatici.

Attualmente si trovano in provincia di Sassari.

Tel. 3403003802

