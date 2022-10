San Vero Milis

Scritto dalla giornalista Carola Vai, narra le vicende di noti personaggi accomunati dall’amore per questi animali

Un viaggio tra re, regine, papi, leader, Capi di Stato e di governo di mondi diversi e dei loro felini, ma anche tra i gatti da spiaggia dell’Oasi di Su Pallosu, unica in Europa ad ospitare decine di mici nati e cresciuti in loco in modo stabile da decenni. È il contenuto del libro “Gatti di Stato tra uso pubblico e passioni private” della giornalista Carola Vai.

Il volume, 220 pagine circa, edito da Rubbettino editore (che festeggia i suoi primi cinquant’anni), è in vendita dallo scorso 7 ottobre nelle librerie di tutta Italia.

L’autrice attraverso le vicende di personaggi accomunati dall’attrazione per i gatti, narra frammenti di mondi diversi per linguaggio e cultura. Figure straordinarie, a volte controverse, quelle descritte, spesso abili a trasformare i propri punti deboli in punti di forza. E la loro attrazione per i gatti, diventata nota al pubblico, ha concorso e concorre a suscitare simpatia nei loro confronti contribuendo ad avvicinarli a persone di ogni età, sesso e continente.

Delle varie celebrità trattate nel libro si sa quasi tutto. Carola Vai ha focalizzato l’attenzione su pregi e difetti, successi e sconfitte, eccessi e fragilità manifestate durante le loro esistenze. Brevi racconti del potere attraverso i gatti a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per arrivare all’imperatore romano Cesare Augusto e al faraone Tutankhamon. Una carrellata di personaggi entrati nella storia in compagnia dei gatti apprezzati per la loro bellezza, capacità di trasmettere calma, allegria, serenità come accadde al re di Francia, Luigi XV, ai presidenti degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, Theodore Roosevelt, John Kennedy, George Bush junior; agli statisti italiani Giovanni Giolitti e Francesco Saverio Nitti. E tanti altri. L’autrice non ha trascurato gli esponenti religiosi, da papa Benedetto XVI a Leone XII, passando attraverso Paolo VI e Padre Pio che hanno iniziato a dividere tenerezze e malinconia con i gatti fin dai giochi infantili.

Tra i personaggi ci sono anche coloro che hanno visto nei gatti “mezzi” di comunicazione per conquistare la simpatia dei popoli come gli argentini Evita e Juan Peron fotografati spesso con i loro quattro zampe in braccio, o il presidente Bill Clinton il cui gatto, Socks, seguito dall’attenzione pubblica mondiale divenne il felino più famoso di tutti quelli vissuti alla Casa Bianca. Il rifiuto a qualsiasi sottomissione pone il felino alla pari delle persone come riconobbe e lasciò scritto l’imperatore Augusto. E come pure dissero gli statisti Camillo Cavour o il Primo Ministro del Regno Unito, Winston Churchill.

Delle molte donne affezionate ai gatti nel libro è stato dato spazio soprattutto a tre figure che hanno contribuito a cambiare la storia delle loro epoche: la romana Livia, moglie di Augusto, prima first lady imperiale, tanto abile da essere ancora oggi studiata dalle first lady di tutti i continenti per apprenderne le capacità; la regina del Regno Unito Vittoria, che amava i gatti persiani come Sergio Mattarella; e la zarina Caterina di Russia sempre circondata dai Gatti Blu, razza prediletta da tutti gli zar compreso Nicola II, ultimo imperatore di Russia, ucciso con la famiglia nel 1917.