Consulenze e incarichi, assegnati a più persone, seguendo l’appartenenza ad una loggia massonica. È questa l’ipotesi che ha portato la Procura di Cagliari ad accendere i fari sul Comune di Pula, dopo le intercettazioni ambientali e soprattutto il sequestro, un anno fa, di molti fascicoli e documenti da parte degli agenti della squadra mobile di Cagliari. Il pm Andrea Vacca ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone, ma non si conoscono ancora le ipotesi di reato. Come riportato da L’Unione Sarda, le indagini sono partite undici mesi fa, a ottobre 2021: a finire tra le mani dei poliziotti delibere, atti e determinazioni dei dirigenti anche vecchie di dieci anni. Un malloppo di carte che, poi, sono finite sotto gli occhi del pubblico ministero. L’inchiesta è arrivata alla fase finale, solo nei prossimi giorni si saprà se il pm vorrà procedere, o meno, alle incriminazioni. Un aiuto alle indagini potrebbe essere arrivato anche da alcune cimici, piazzate dagli investigatori per un’altra indagine e trovate, per caso, da alcuni operai che stavano sostituendo delle lampade nell’ufficio dei Lavori Pubblici, il dieci dicembre 2020.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail