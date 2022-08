I due pediatri in servizio a Terralba potrebbero seguire i bambini della collega andata in pensione, rimasti senza medico

Terralba L’ipotesi è quella di incrementare il massimale da 880 a 1200 pazienti Potrebbe risolversi presto, attraverso un provvedimento provvisorio, la situazione di disagio vissuta in questi giorni dalle famiglie dei piccoli pazienti della pediatra Elisabetta Carta, che a inizio mese ha trasferito il suo ambulatorio da Terralba a Cagliari. La richiesta inviata lo scorso 22 agosto dai sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese ai vertici dell’Asl di Oristano e Ales-Terralba e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, affinché si potesse trovare una soluzione immediata, non è rimasta inascoltata. Lo rende noto Francesco Mereu, il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba: “Ho ricevuto la nota inviata dall’Unione dei Comuni del Terralbese e in qualità di presidente mi sono subito adoperato”. “Mi sono recato all’assessorato regionale alla Sanità, ho parlato con il consulente dell’assessore Nieddu per sbloccare la questione alquanto delicata, perché riguarda bambini– prosegue Mereu – ho parlato anche con il consigliere regionale competente, l’onorevole Emanuele Cera, e con il direttore generale dell’Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi. Mi hanno garantito massima collaborazione”. Il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba ipotizza che le novità potrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana: “Aspettiamo che rientrino tutti i dirigenti già da lunedì per cercare di iniziare a lavorare su un provvedimento temporaneo, l’aumento del massimale ai due pediatri in servizio a Terralba che hanno dato la loro disponibilità, fino a quando non si troverà una soluzione definitiva, l’assunzione di nuovi pediatri”.

Francesco Mereu

La proposta di allargare il numero dei piccoli pazienti dei pediatri Innocenzo Puddu e Carmina Serra, operativi a Terralba, era già stata inoltrata all’Asl dal sindaco di Terralba Sandro Pili, presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese. L’azienda sanitaria nei giorni scorsi ha provveduto ad aumentare il numero dei pazienti dei due medici da 800 a 880, con la possibilità di accogliere circa 100 dei bambini assistiti in precedenza dalla pediatra trasferita. Un numero ancora insufficiente, che lascia ancora senza assistenza sanitaria numerosi piccoli pazienti. “Abbiamo chiesto all’Asl di estendere il massimale di ciascun pediatra, portandolo da 880 a oltre 1200 pazienti”, fa sapere Sandro Pili. “L’auspicio è che l’Asl provveda prima dell’anno scolastico, in vista dei certificati di salute per garantire la frequenza in aula. Siamo in attesa che si adottino gli atti per portare i pazienti dei pediatri fino a 1200”.

Il sindaco di Terralba Sandro Pili

Sempre nei giorni scorsi, la direzione dell’Asl di Oristano ha comunicato in una nota in risposta al sindaco Pili che “già all’inizio di luglio, prima che la pediatra cessasse l’attività, è stato bandito l’avviso per un incarico provvisorio per l’ambito 3.1. di Terralba”. “Il bando è andato deserto, ovvero nessun pediatra è risultato disponibile a prendere servizio nella sede indicata”, ha fatto sapere l’azienda sanitaria. “La situazione è molto critica anche a Marrubiu – aggiunge Francesco Mereu, il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba, “non c’è un pediatra da due anni. Dobbiamo attivarci per risolvere anche questa carenza al più presto”, conclude il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba. Giovedì, 25 agosto 2022

Fonte: Link Oristano