I DOLCISSIMI SOLE E LEO IN CERCA DI UNA CASA.

Sono un fratellino e una sorellina affiatatissimi, hanno 4 mesi e vivono a Cagliari. Sono molto dolci e coccoloni, amano le carezze e apprezzano vivere a contatto con le persone. Si spera di trovare delle vere adozioni del cuore, in coppia sarebbe l’ ideale, però pur di trovare una casetta si valutano anche richieste singole. Tutte le info al +39 349 275 9411 Aprite I vostri cuori.

