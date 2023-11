I "disegny di bidda" spopolano da Capoterra a Serramanna: cartoline in stile Disney realizzate da un giovane designer

Serramanna – I territori sardi raccontati attraverso le cartoline di benvenuto di “Disegny di bidda”: in soli tre giorni oltre quattromila follower e migliaia di condivisioni anche da parte degli amministratori che, con un sorriso, ammirano la propria comunità. Si chiama Luca Meloni, conosciuto come Luca Centouno, 24 anni, il designer che, da qualche giorno, spopola sul web: serramannese, lavora in un laboratorio grafico a Sanluri, amante dell’informatica, nel suo curriculum è presente il diploma alberghiero conseguito a Monserrato ma, al posto di pentole e fornelli, ciò che ama di più è realizzare immagini. È così, che per caso, ha creato quella di Serramanna: una valle dominata dai carciofi, simbolo del settore produttivo locale, dalle spighe dorate del grano e, in sottofondo, il campanile e le case. Ha condiviso sul gruppo Facebook l’immagine realizzata che ha riscosso immediatamente l’attenzione del pubblico virtuale. “Ho aperto una pagina Instagram dedicata ai territori rappresentanti, mi sono arrivate centinaia di richieste in pochissime ore” racconta Meloni.

Infatti, dopo Serramanna ha rappresentato Samassi, Villasor per poi accontentare un po’ tutti i cittadini che attendevano di osservare la raffigurazione del proprio centro. Da Pula a Quartucciu, da Capoterra ad Aritzo dove le castagne simboleggiano il centro montano. Le raffigurazioni non sono passate inosservate nemmeno agli amministratori locali: la corte di Alberto Urpi non poteva essere rappresentata se non con il castello e Stai, Sanluri Stato, con gli abitanti a quattro zampe delle fattorie. Anche il Comune di Las Plassas ha apprezzato e condiviso nella pagina istituzionale. Insomma, un modo originale per visitare virtualmente i territori sardi: “In tanti mi chiedono Cagliari, prossimamente raffigurerò anche il capoluogo sardo” ha raccontato l’artista.