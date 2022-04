Oristano

Incontri ed escursioni a Cuglieri, Santu Lussurgiu, Seneghe, Ardauli, Baratili San Pietro e Abbasanta



Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, a Oristano l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste ha ripreso i progetti di educazione ambientale per le scuole: proseguiranno sino alla metà di maggio, alternando lezioni in aula a quelle sul territorio.

Per le prossime settimane sono in programma diverse visite guidate nei luoghi devastati dal grande incendio avvenuto il 24 e il 25 luglio 2021. Gli alunni della scuola secondaria di Thiesi incontreranno quelli della scuola di Cuglieri per ascoltare le loro testimonianze. Il personale della stazione forestale di Cuglieri e del settore tecnico dell’Ispettorato spiegherà le cause, l’evoluzione e i danni provocati dall’incendio.

Sempre nella stessa area, di recente le stazioni forestali di Seneghe e Cuglieri hanno accompagnato due comitive di studenti del liceo scientifico di Ghilarza e del liceo scientifico di Macomer.

Previsto per la prima metà di maggio anche un incontro in aula alla scuola primaria di Ardauli (che dipende dall’Istituto comprensivo di Samugheo) su “Emergenza incendi: azioni di solidarietà tra pari”. L’attività sarà svolta dal personale della stazione forestale di Neoneli e del Settore tecnico dell’Ispettorato. Per la stessa scolaresca è in programma anche una visita guidata sul Montiferru, con il supporto della stazione forestale di Seneghe, durante la quale gli studenti incontreranno anche alcune classi della scuola primaria di Santu Lussurgiu.

Un altro progetto prevede un laboratorio sugli incendi da realizzare con due sezioni della scuola dell’infanzia di Baratili San Pietro.

I forestali della stazione di Ghilarza parteciperanno alle attività al campo scout San Giorgio, a San Martino di Abbasanta, con il gruppo Agesci – Alghero 4: spiegheranno ai ragazzi le buone pratiche da adottare per la prevenzione degli incendi nel bosco e in campagna, nel rispetto dell’ambiente.

Gli interventi didattici del Corpo forestale sono pianificati e adattati alle esigenze delle varie classi, in modo da renderli il più possibile aderenti alle esigenze manifestate e ai temi che coinvolgono particolarmente gli studenti, come gli ambienti costieri, la flora, la fauna, la tutela dell’ambiente, l’inquinamento e gli incendi.

L’Ispettorato di Oristano nel tempo ha messo a punto metodi di divulgazione e informazione utili a sensibilizzare e a diffondere la conoscenza delle dinamiche ambientali tra bambini e adolescenti.

Venerdì, 29 aprile 2022

