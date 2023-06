“I crimini più gravi fra le mura di casa. Cresciuti nell’Oristanese i sequestri di cocaina”

”Ma reati più efferati si sono realizzati tra le mura domestiche”, ha fatto notare il comandante provinciale del carabinieri, “con omicidi, abusi su minori e violenze di genere. Anche per questo abbiamo continuato una importante collaborazione con i Centri antiviolenza, i Consultori e le associazioni di volontariato, per consentire a minori e donne di riappropriarsi della loro vita. Presto allestireno, con la collaborazione del Soroptimist e della Casa di reclusione di Massama, una stanza dedicata all’accoglienza presso il comando provinciale di Oristano”.

“Nel 2022 il Comando carabinieri ha ottenuto oltre 11 milioni di euro per l’acquisto della sede di Oristano e per la costruzione della nuova caserma a Santa Giusta: una traccia che lasceremo per il futuro”, ha detto il comandante. “Consentitemi di ringraziare tutti i carabinieri del Comando provinciale di Oristano per il loro impegno e il grande lavoro di squadra svolto”.

Il colonnello Erasmo Fontana ha poi salutato le autorità presenti, ringraziandole per la collaborazione nei suoi tre anni di permanenza ad Oristano. Ai primi di settembre tornerà a Roma per ricoprire un altro importante incarico.

Lunedì, 5 giugno 2023