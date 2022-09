Baradili

Prima serata con i lavori di Cireddu, Zucca, Vigna, Angius, Piredda, Falchi e Incollu



“I corti nel paese più corto”: una rassegna di cortometraggi d’autore a Baradili, il paese più piccolo della Sardegna, e dunque anche il più corto. Due serate – la prima oggi, venerdì 23 settembre, e la seconda venerdì 30 – che vedranno la proiezione in piazza Santa Margherita delle opere di numerosi registi sardi: da Bonifacio Angius a Salvatore Zucca, da Jo Coda a Salvatore Mereu, passando per Enrico Pau e Peter Marcias.

Si comincia stasera alle 19.30. Dopo i saluti della sindaca di Baradili Marianna Camedda e quelli del direttore artistico Marcello Atzeni, via con le proiezioni. Aprirà “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu, a seguire “L’arbitro” di Paolo Zucca, “Nausicaa” di Bepi Vigna, “Destino” di Bonifacio Angius, “A casa mia” di Mario Piredda, “Senza te – Without you” di Sergio Falchi, e chiuderà “Male fadau” di Matteo Incollu. Ospiti della prima serata, Sergio Naitza, regista e critico cinematografico, e i quattro dei registi proposti nel programma: Paola Cireddu, Bepi Vigna, Sergio Falchi e Matteo Incollu.

“È un’idea che avevo da un paio d’anni, ma per un motivo o per l’altro solo ora sono riuscito a concretizzare”, spiega Marcello Atzeni, direttore artistico della rassegna. “Quando ne ho parlato con un paio di amici, subito si sono dimostrati entusiasti, chiedendomi anche perché a Baradili e dove fosse. A Baradili perché è il mio paese e si trova tra Ales, Barumini, la Giara e il Monte Arci. Grazie all’amministrazione comunale, con in testa la sindaca Marianna Camedda, per aver sposato questa iniziativa alla quale tengo moltissimo”.

Atzeni, giornalista free lance, da quattro anni a questa parte si è dedicato soprattutto alla scrittura di libri di aforismi e giochi di parole, ma anche di racconti bucolici. “Il cinema lo amo da sempre”, spiega Atzeni, “ho curato diverse rassegne, fin dagli anni novanta, ma questa ha un sapore particolare. Ha il sapore della sfida: far arrivare il grande pubblico in una zona poco popolata. Proiezioni lontano dal caos a pochi metri dalla campagna e in una piazza del paese più piccolo della Sardegna. Ingresso gratuito e nessun problema per il parcheggio”.

“A Baradili approdano i nomi più grandi del panorama cinematografico sardo, conosciuti e apprezzati ben oltre il confine regionale”, spiega la sindaca Camedda. “La piazza principale del paese ospiterà una rassegna dei loro cortometraggi e attraverso la loro presenza vogliamo simbolicamente diffondere il messaggio che la cultura non ha confini, non ha limiti e non ha dimensione”.

L’amministrazione comunale di Baradili da sempre si impegna a sostenere e realizzare progetti che favoriscano la crescita sociale e culturale della propria comunità e – in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica “Due Giare” – a valorizzare il territorio attraverso la divulgazione delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio immateriale.

“Siamo onorati di avere con noi a Baradili nomi così importanti che veicolano nel mondo la bellezza e la cultura della nostra terra e l’orgoglio di appartenerle”, commenta la sindaca.

La seconda serata, quella del 30 settembre, si aprirà con “Il nostro concerto” di Francesco Piras. A seguire, “Gabriel” di Enrico Pau, “Futuro prossimo” di Salvatore Mereu, “Santamaria” di Andrea Deidda, “Una nuova voce” di Peter Marcias e, quindi “Xavier” di Jo Coda. Gli ospiti saranno Antioco Floris, docente di Storia del cinema dell’Università di Cagliari, Antonello Zanda, direttore della Cineteca sarda – Umanitaria e i registi Enrico Pau, Francesco Piras e Andrea Deidda.

“Il Consorzio Due Giare nel perseguire la sua missione di promozione, diffusione, sviluppo della cultura e del turismo”, spiega il presidente Lino Zedda, “ha avviato da un ventennio la costituzione del Distretto culturale evoluto. L’evento è sicuramente una valida modalità di comunicare e far conoscere queste eccellenze. Pertanto il consorzio Due Giare non può che esprimere i suoi apprezzamenti e ringraziamenti al Comune di Baradili e a Marcello Atzeni, che organizza questa rassegna appoggiandosi alle associazioni Sardinia pro arte e Il gruccione”.