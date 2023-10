I cori di Busachi, Atzara e Tresnuraghes cantano nelle basiliche di Padova e Venezia

Busachi

Importante trasferta per le corali femminili dirette da Ramona Careddu

Nella Basilica di Sant’Antonio, a Padova, sabato 21 ottobre, hanno accompagnato la celebrazione della messa delle 18, concelebrata da don Andrea Manca, in trasferta con le tre corali. Le compagini femminili hanno eseguito diversi canti sacri tra cui i “Gosos” dedicati al Santo, tipicamente eseguiti nella parrocchia di Busachi.

I tre cori sono attualmente guidati dal Maestro Ramona Careddu, che li ha diretti in questa emozionante trasferta in uno dei principali luoghi della cristianità in Italia.

Nella Basilica di San Marco, a Venezia, i cori “Su Nennere” di Busachi e “Santa Cecilia” di Tresnuraghes, domenica 22 ottobre, hanno accompagnato la celebrazione della messa delle 18:45, concelebrata da don Andrea Manca.

Le due compagini femminili hanno eseguito diversi canti sacri tra cui la famosa “Deus ti Salvet Maria”, l’Ave Maria in sardo.