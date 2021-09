I consiglieri del M5S alla Regione: “Subito i mezzi antincendio per i barracelli di Cuglieri”

Cuglieri

Una mozione firmata da Solinas, Ciusa, Manca e Li Gioi denuncia che si debba ricorrere alle collette online



Potenziare subito il parco automezzi a disposizione della Compagnia barracellare di Cuglieri, per rispondere con prontezza a eventuali nuovi incendi nel Montiferru. La richiesta arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas., che ha presentato una mozione sottoscritta anche da Michele Ciusa, Desirè Manca e Roberto Li Gioi.

“Come tristemente noto, i terribili incendi del Montiferru, della Planargia e del Marghine divampati lo scorso 24 luglio hanno devastato centinaia di aziende agricole, distrutto circa 20mila ettari di boschi, pascoli, pregiati oliveti, alberi millenari, sterminato o gravemente ferito la fauna selvatica e le greggi”, scrive in una nota Alessandro Solinas. “Tuttavia, nonostante il territorio di Cuglieri sia stato uno dei più colpiti dall’emergenza, la Compagnia barracellare del posto, che conta una trentina di volontari, ha portato avanti le operazioni di bonifica con mezzi di fortuna e in condizioni estreme e ad alto rischio. I barracelli hanno continuato ad affrontare le fiamme e a bonificare il territorio anche quando l’unico pick-up in dotazione ha avuto un guasto al motore durante l’attività di spegnimento, tra l’altro arrestandosi a breve distanza dal fronte del fuoco, con grave pericolo per l’incolumità degli operatori a bordo”.

“Il 30 luglio scorso, la Compagnia barracellare ha scritto al direttore generale della Protezione civile chiedendo con urgenza l’assegnazione di un mezzo pick up con modulo antincendio, indispensabile per consentire ai barracelli di continuare ad operare in collaborazione con i vigili del fuoco e il Corpo forestale nell’attività di spegnimento”, prosegue il consigliere regionale M5S. “Non solo, data l’urgenza di rendersi di nuovo pienamente operativi, e tenuto conto dell’incertezza sui tempi di risposta dell’amministrazione regionale, la Compagnia barracellare ha avviato una raccolta fondi su Internet per trovare i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Una gara di solidarietà sicuramente apprezzabile ma allo stesso tempo inaccettabile, in un territorio come quello sardo in cui i roghi rappresentano una delle pieghe più grandi dell’isola per le quali la Regione ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente”.

La mozione firmata dai consiglieri regionali pentastellati impegna il presidente della Regione e la Giunta ad adottare immediatamente gli atti e le misure necessari a garantire alla Compagnia barracellare di Cuglieri un parco mezzi terrestri adeguato, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, all’esercizio delle funzioni loro affidate.