I commercianti fanno rete, ad Assemini il Centro Commerciale Naturale

Ad annunciare la novità è il primo cittadino Mario Puddu: “In campagna elettorale abbiamo detto che non avremo tralasciato nessun settore; e questa è solo la prima iniziativa che metteremo in campo.

Assemini ha tutte le potenzialità per assumere un ruolo centrale nella cinta metropolitana di Cagliari.

E stiamo lavorando incessantemente affinchè Assemini abbia il ruolo che merita”.

L’Amministrazione comunale in risposta ad esigenze di crescita, di sviluppo e di concretezza di risultato da parte delle realtà commerciali locali, intende, quindi, promuovere l’individuazione di azioni volte a favorire l’aggregazione delle attività economiche in sede fissa, al fine di delineare specifici ambiti nei quali i cittadini consumatori, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate sono in grado di fare del commercio il fattore trainante, di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali e artigianali. Accogliendo, dunque, anche le istanze finora pervenute dai diversi operatori economici locali, al fine di migliorare la fruibilità, l’immagine e l’accessibilità del centro urbano, si intende promuovere la costituzione e l’attività di un Centro Commerciale Naturale inteso come aggregazione di attività economiche private, ricadenti in un ambito urbano definito che agiscono in rete come soggetti di un’offerta commerciale integrata.

Tutti gli operatori economici interessati possono far pervenire, entro lunedì 31, la relativa manifestazione di volontà indirizzata al Comune di Assemini, alla casella di posta elettronica certificata protocollo @pec.comune.assemini.ca.it

Non solo: per eventuali chiarimenti o delucidazioni in merito è possibile richiedere un appuntamento con l’Assessore allo Sviluppo economico Francesco Murtos, presso lo Sportello unico per le attività produttive ed edilizia, sito al primo piano del Palazzo comunale.