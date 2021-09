I Comitati civici della Sardegna con i familiari dei pazienti trasferiti da Ittiri a Ghilarza

Esortano le amministrazioni comunali, i consiglieri regionali, i sindacati, gli ordini delle professioni sanitarie, le associazioni di malati a schierarsi al fianco di questa battaglia e ad adoperarsi per contrastare questa e le altre decisioni con cui i vertici della sanità sarda da una parte sostengono con robusti finanziamenti i presidi e le strutture sanitarie private e dall’altra negano sistematicamente ai cittadini dell’isola l’irrinunciabile diritto alle cure – adeguate e accessibili a tutti – diventate in Sardegna ormai privilegio per pochi.

