San Vero Milis

Il Comune valuterà se riaprire la strada nei due sensi di marcia

Arretreranno verso la salina i chioschi del lungomare tra Putzu Idu e Mandriola, liberando così l’ex strada Provinciale 10, che in futuro potrebbe essere di nuovo percorribile nei due sensi di marcia. Questa non è però l’unica novità in arrivo per le borgate marine di San Vero Milis. “Dove sono adesso i chioschi non posso esercitare”, spiega il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, “credo che entro la metà di aprile tutte le attività si saranno spostate. L’ordine di sgombero delle aree risale a due anni fa, è nell’interesse dei concessionari velocizzare i tempi in vista della bella stagione. La precedente amministrazione comunale non aveva tenuto conto che non si potevano spostare gli usi civici presenti, i chioschi quindi non potevano stare lì”.

La vicenda legata al posizionamento dei chioschi era stata al centro di intricate vicende giudiziarie. La nuova area per le attività era stata individuata negli anni scorsi, quando il Comune di San Vero Milis aveva approvato una variante al Pul, il Piano per l’utilizzo dei litorali.

“Vedremo se in futuro, dopo lo spostamento dei chioschi, l’ex Provinciale 10 sarà percorribile nei due sensi di marcia e non solo verso S’Arena Scoada”, ha detto ancora Tedeschi. “Certamente d’estate la strada sarà fruibile dai bagnanti, per questa ragione sarà interdetta al traffico per alcune ore al giorno, in modo da far vivere il lungomare”.