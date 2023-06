I cavalieri del Circolo Monte Arci Horse Club di Palmas Arborea sul podio dei Campionati sardi d’equitazione

Palmas Arborea

Ecco tutti i nomi dei vincitori alle gare di Golfo Aranci

Tanti gradini del podio per i cavalieri del Circolo Monte Arci Horse Club di Palmas Arborea ai Campionati sardi di equitazione, ospitati dal “Palahorse Ippopark” di Golfo Aranci nelle giornate dal 2 al 4 giugno.

A conquistare il trofeo bevetti 100 è stata Maria Caccavale in sella al suo Amstic Dream, con tre vittorie nelle tre giornate di gara e un primo posto assoluto. Il terzo posto è invece andato a Nicola Torchia e il suo Tradicion.

Buoni risulati per gli atleti del Club anche nella gara 80 pony, nella quale Matilde Lumia in groppa a Pin Pin ha vinto le sfide di venerdì e sabato e ha conquistato la medaglia d’argento nella classifica finale del trofeo. Un buona prova anche per Filippo Montixi con la sua Bella Ti Fai.

Gli esordienti Matteo Zucca e Riccardo Tatti hanno chiuso la loro prima esperienza di gara con un terzo posto ex aequo nella classifica finale del trofeo 80 cavalli.

Un momento della gara di Marco Arca

Un terzo posto nella gara di domenica e un quarto assoluto nella classifica finale del campionato sardo di primo grado per il tecnico del circolo Marco Arca, conquistati nei difficili percorsi ideati dallo chef d’equipe Giovanni Bussu.

Lunedì, 5 giugno 2023

Fonte: Link Oristano