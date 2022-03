Nel mirino ci sono le strutture istituzionali, quelle economiche, probabilmente anche gli organi di informazione. Per colpirle si userà ogni mezzo e chiunque potrebbe diventare una sorta di cavallo di troia per consentire di scatenare un attacco.

Ecco perché il Computer Security Incident Response Team – Italia, istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nelle scorse ore ha rilasciato un alert: difesa alta, massimi controlli interni. Si è temuto un attacco per oggi, ma anche i prossimi giorni saranno a rischio.

La devastazione delle bombe e i carri armati lì vediamo in televisione con le immagini che arrivano dall’Ucraina. E’ la lontana guerra che ci angoscia. Ma c’è una guerra moto più vicina nella quale ognuno di noi potrebbe essere coinvolto già dalle prossime ore. E la guerra informatica. La Russia si starebbe preparando ad attacchi massicci anche verso quei paesi che in questo momento stanno sostenendo il popolo ucraino. L’Italia è tra quelli.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail