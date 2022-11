Guasila

Il cancello era stato forzato, alcuni passanti hanno dato l’allarme

Armi, cartucce e droga: è quanto hanno scoperto i carabinieri di Guasila in una casa disabitata, di proprietà degli eredi di una donna deceduta nel 1993.

L’intervento dei militari era stato chiesto da alcuni passanti, che avevano notato segni di effrazione sul cancello di ingresso.

Quando i militari sono arrivati in via dei Mille, la casa era vuota ma un’ispezione dei locali ha permesso di trovare in uno dei bagni una busta in plastica contenente una pistola calibro 7.65, con la matricola limata (una semiautomatica di fabbricazione non recente), una scatola con 50 cartucce calibro 7.65 e otto panetti di hashish in involucri in cellophane, per un peso complessivo di 770 grammi.

Armi e droga sono stati sottoposti a sequestro e saranno depositati presso i competenti Uffici giudiziari.

Nel corso del sopralluogo i carabinieri non hanno trovato tracce utili all’identificazione dei responsabili dell’intrusione nella casa disabitata. Sono previste indagini carattere tecnico sull’arma sequestrata.

Venerdì, 25 novembre 2022