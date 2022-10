Paulilatino

Dieci minuti di immagini registrate all’interno dell’ufficio



Forse sono scappati su una moto i due rapinatori che ieri hanno assaltato l’ufficio postale di Paulilatino, mitra in pugno. C’è una moto con due persone a bordo nei filmati recuperati dalle telecamere del Comune, installate proprio davanti all’edificio delle Poste, nel centralissimo viale della Libertà. Immagini registrate prima della rapina? Non si sa: in ogni caso una traccia da valutare, come tante altre.

I carabinieri del reparto investigativo di Oristano e del nucleo radiomobile della compagnia di Ghilarza in queste ore stanno studiando ogni minimo particolare delle immagini registrate dalle telecamere all’interno dell’ufficio postale: c’è tutto il film della rapina, mossa dopo mossa.

I due rapinatori sono arrivati a Paulilatino poco prima delle 8. Dopo essersi nascosti all’interno del cortile dell’ufficio postale, hanno atteso che arrivasse l’unica dipendente, Maria Grazia Floris, 29 anni, di Oristano.

Quando la direttrice ha aperto l’ufficio, i malviventi – col volto nascosto da uno scaldacollo – l’hanno spinta all’interno, richiudendosi la porta alle spalle.

Le immagini della videosicurezza delle Poste sono chiarissime e durano una decina di minuti. Secondo qualche indiscrezione, si vede uno dei rapinatori che minaccia con il mitra la direttrice, obbligandola ad aprire la cassaforte (non protetta dal dispositivo a tempo).

Svuotata la cassaforte e riempito uno zainetto con poco più di 25mila euro in banconote, i due rapinatori legano a una sedia la direttrice, con delle fascette di plastica. Poi escono dall’ufficio postale. Da quel momento le tracce certe si interrompono. Una delle ipotesi è che siano fuggiti verso la Statale 131, in sella a una moto.

Ieri mattina i carabinieri hanno sentito per alcune ore la direttrice, nella speranza che – superato il brutto spavento – ricordasse qualche piccolo dettaglio utile per le indagini. Gli ispettori delle Poste – arrivati a Paulilatino con la responsabile del servizio, Maria Bonaria Zedda – hanno consegnato le videoregistrazioni interne e poi hanno cercato di chiarire l’importo della somma presa dai rapinatori.

Gli investigatori sperano ancora che qualcuno possa aver notato i rapinatori all’arrivo in paese, se non durante la fuga, e si faccia avanti per testimoniare.

“Questo brutto episodio ha preoccupato e scosso tutto il paese”, dice il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus. “Per quel che ricordo, è la prima volta che viene rapinato il nostro ufficio postale. Per fortuna non è accaduto niente alle persone, ma spero proprio che i carabinieri identifichino i rapinatori”.

Giovedì 6 ottobre 2022