I carabinieri ritrovano col Gps gli auricolari rubati sul treno per Oristano

Denunciato un giovane ospite di una comunità di accoglienza

Qualche giorno fa uno studente oristanese era stato derubato sul treno da Cagliari a Oristano: qualcuno gli aveva portato via i sofisticati auricolari wireless per l’iPhone, valore oltre i 200 euro. All’arrivo ha presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Grazie al sistema di localizzazione Gps del quale è dotato quel modello di auricolari, la refurtiva è stata individuata con precisione a Villasor, nell’area di una comunità di accoglienza per immigrati.

I carabinieri di Villasor assieme ai colleghi di Samassi hanno perquisito l’edificio e hanno trovato gli auricolari in possesso di un ragazzo algerino di 19 anni, che dopo l’arrivo in Sardegna ha avuto altri problemi con la giustizia. Non si sa se sia stato lui l’autore del furto: nella denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari i carabinieri l’hanno accusato di ricettazione.

Gli auricolari recuperati – riconosciuti dal proprietario – sono per ora sotto sequestro e potranno essere restituiti con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Martedì, 1° agosto 2023

