I carabinieri lo cercano a casa, lui si chiude in camera per nascondere 10 piante di marijuana

Monserrato

Nuova denuncia per un ventenne condannato per altri reati

Già affidato in prova ai servizi sociali, un disoccupato di 20 anni è stato sottoposto a un ordine di carcerazione: deve scontare due anni e sette mesi di reclusione, risultato di varie condanne.

Quando però i carabinieri sono andati a prelevarlo in casa, il giovane si è rinchiuso all’interno della sua camera. Solo grazie alla mediazione della madre dopo alcuni minuti ha aperto la porta e si è consegnato.

Sul balcone della stanza i militari hanno trovato 10 piante di marijuana in vasi di varie dimensioni. Per questa ragione è scattata una denuncia per coltivazione di sostanze stupefacenti.

L’episodio sono accaduti a Monserrato. Il giovane ora è in cella.

Giovedì, 20 luglio 2023