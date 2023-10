I carabinieri di Cagliari donano piante di corbezzolo al Ss. Trinità: "Simboli di salute"

Mercoledì 4 ottobre presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, alle ore 10.30, i carabinieri forestali del Reparto Biodiversità di Siena piantumeranno nell’area verde del presidio ospedaliero alcune specie tipiche della macchia mediterranea e apporranno una targa lignea commemorativa dell’evento. La manifestazione, che si svolgerà contemporaneamente in altre 30 strutture ospedaliere del territorio nazionale, nasce dalla collaborazione tra il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e mira a sensibilizzare i cittadini sull’interazione fra la tutela della salute e la tutela del nostro ecosistema ambientale. La collaborazione, fondata su un approccio “One Health” (“una sola salute”), riconosce come gli stati di salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente siano legati indissolubilmente tra loro e siano interdipendenti l’uno dall’altro. L’educazione ambientale, una delle principali attività che curano i Carabinieri dei Reparti Biodiversità, contempla, infatti, anche interventi sui comportamenti, sulle abitudini e sulle azioni umane impattanti sulla salute del singolo, delle comunità e dell’intero ecosistema.

Il 4 ottobre, ogni alberello piantato diventerà simbolo di salute. Queste piante, come previsto dal più ampio progetto nazionale “un albero per il futuro”, andranno ad incrementare un bosco diffuso, saranno geolocalizzate e sarà possibile seguirne la loro crescita, monitorando in tempo reale anche l’assorbimento di anidride carbonica, collegandosi al sito www.rgpbio.it.