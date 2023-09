I cani più belli e tanto pubblico per l’Esposizione Nazionale Canina della Sardegna: ecco chi ha vinto

Santa Giusta

Si è rinnovato con successo l’appuntamento annuale promosso dal Gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi”

Anche quest’anno la manifestazione ha superato le aspettative. L’edizione 2023 dell’Esposizione Nazionale Canina della Sardegna CAC (Certificato di Attitudine al Campionato Italiano), organizzata dal Gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi”, è stata un successo.

“La risposta degli espositori, del pubblico presente e di semplici curiosi è stata superiore alle aspettative. In generale la risposta in termini numerici è stata molto alta considerando le varie difficoltà di collegamenti verso l’isola”, ha spiegato il vicepresidente, Filippo Cadoni. “Sono state apprezzatissime le dimostrazioni del Centro Cinofilo riconosciuto Enci “Cave Canem – Shardana di Serdiana che hanno destato tanto interesse anche sui tanti bambini presenti nel pubblico”.

Anche quest’anno la rassegna si è svolta nella cornice naturalistica del Parco di Cirras, nel Comune di Santa Giusta nei giorni scorsi: “La tipicità del Parco ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere una intera giornata all’insegna della cinofilia immersi nella natura”, ha commentato Cadoni.

A decretare i vincitori una giuria di caratura internazionale composta da Jelena Musikic, Antonino La barbera, Pierluigi Buratti, Giulio Bezzecchi, Maria Ceccarelli, Giovanni Pentenero, Bruno Maffezzoni, Massimo Favo, Pietro Nurra e la delegata Enci Rebecca D’Antoni.

La 1° Classificata al Best In Show è stata FAY, Weimaraner di proprietà di Matteo Casula, giudicato dall’esperto giudice Jelena Musikic.

Questa la classifica completa:

Cani da pastore e Bovari (esclusi Bovari svizzeri) – giudice Antonino La Barbera

1° 1 QUITO CHOCOLATE DEL SASSO DELL’AQUILA Cane da pastore australiano – Kelpie Proprietario – BELLE’ GIANFRANCO

2° 39 FORTE’S BRAND BRIDGESTONE Welsh Corgi Pembroke Proprietario – PINNA ANGELO

3° 33 LITTLE FEELING HARRY Pastore Australiano Proprietario – MARCIA ROMINA

Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani Bovari svizzeri – giudice Pierluigi Buratti

1° 68 LA CHATA LEO MESSI II Bulldog Proprietario – SORU GIOVANNI

2° 44 SCEDIR JARNO TRULLI-NA Zwergschnauzer, nero argento Proprietario – MARONGIU SILVANA

3° 56 KOKO DREAM Rottweiler Proprietario – MURA VALENTINA

Terrier – giudice Jelena Musikic

1° 119 ABSOLUTE COMPANION TEQUILA WITH LIME Bull Terrier taglia normale Proprietario – CHERVINSKAYA XENIYA

2° 123 POSEIDON BULL UPSIDE DOWN Staffordshire Bull Terrier Proprietario – PIREDDA LUCA

3° 134 PIGOT WHATEVER IT TAKES Yorkshire Terrier Proprietario – CASADEI PATRIZIA

Bassotti – giudice Giovanni Mario Giuseppe Pentenero

1° 151 I PICCOLI BASSARDI KALARIS RE DI CUORI Bassotto, nano a pelo corto Proprietario – RACUGNO ANTONELLA

2° 163 OLIVIA Bassotto, kaninchen a pelo corto Proprietario – DESSI’ TANIA

3°146 GIORDANO BRUNO GROTTA MAFALDA Bassotto, standard a pelo duro Proprietario – ASTERO CRISTINA

Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo – giudice Antonino La Barbera

1° 183 AKIRA GO VIRGINI KENSHA Akita Proprietario – BRATZU MARCO

2° 173 VAN GOGH DELL’ISOLA DEL VENTO Siberian Husky Proprietario – LUCARELLI FABIO

3° 188 DUSTYN DELL’ISOLA DEL VENTO Akita americano Proprietario – SERRA GIANMARCO

Segugi e cani pista di sangue – Giudice Pierluigi Buratti

1° 282 HOCUS-POCUS KROLEWSKA ZGRAJA (FCI) Beagle Proprietario – ZUCCA RAMONA

2° 249 ARAGON Ariégeois Proprietario – CUSCUSA MAURO

3° 278 TERRA D’ORFILI TESSA Basset Hound Proprietario – BONACOSSA ANTONELLA

Cani da ferma – giudice Antonio Pietro Nurra

1° 312 SARDINIAWEIM FAY Weimaraner, pelo corto Proprietario – CASULA MATTEO

2° 345 THOR AND JACK DANIEL’S Setter irlandese Proprietario – MASALA GIORGIA

3° 317 ATHENA Bracco italiano, roano-marrone Proprietario – MANCA GIANLUCA

Cani da riporto, Cani da cerca, Cani da acqua – giudice Maria Ceccarelli

1° 353 ,LADY DANA DI SARDEGNA Labrador Retriever Proprietario – MANUNZA VERONICA

2° 372 FRANCINI’S RUGIADA Cocker Spaniel Inglese rosso Proprietario – GHIANI VALENTINA

3° 381 BREDBERY MARVEL HAPPENS Springer Spaniel inglese Proprietario – AZARA PIETRO

Cani da compagnia – giudice Pierluigi Buratti

1° 388 COTONBRIE SENNA AYRTON Coton de Tuléar Proprietario – MASALA DANILO

2° 405 MILLION REASONS TO LOVE THE PRIM ROSE LAND Chinese Crested Dog, senza pelo Proprietario – FARCI MANUELA

3° 415 AFTERPARTY ANGEL FOR NYSOSAND-TR Cavalier King Charles Spaniel Proprietario – CAMBARAU ARIANNA

Levrieri – giudice Giulio Bezzecchi

1° 431 FIFTH ELEMENT SKYWINDS Piccolo Levriero Italiano Proprietario – FANNI ORSOLA

2° 430 CASTELBUDRIA SEQUIN GLITTER Whippet Proprietario – FARCI MAURIZIO

3° 429 CESARE DEI PRINCIPI DEL DESERTO Levriero Afgano Proprietario – BUTTINONI MARINA

Razze Italiane – giudice Giulio Bezzecchi

1° 431 FIFTH ELEMENT SKYWINDS Piccolo Levriero Italiano Proprietario – FANNI ORSOLA

2° 317 ATHENA Bracco italiano, roano-marrone Proprietario – MANCA GIANLUCA

3° 93 DUSKA DEI CORSI DI SERRALONGA Cane Corso Italiano Proprietario – DORO CINZIA ANTONELLA

Coppie – giudice Antonio Pietro Nurra

1° 1, 2 Cane da pastore australiano – Kelpie Proprietario – BELLE’ GIANFRANCO

2° 307, 312Weimaraner, pelo corto Proprietario – CASULA MATTEO

3° 109, 111Scottish Terrier Proprietario – LISSIA FRANCESCA ANNA

Gruppi d’allevamento – giudice Maria Ceccarelli

1° 374, 377, 378Cocker Spaniel Inglese nero, nero focato Allevatore – CHELO GIULIA LUISA

2° 307, 311, 312Weimaraner, pelo corto Allevatore – DEMURO M .Antonia

3° 246, 248, 251Ariégeois Allevatore – CUSCUSA ANGELO

Junioners – giudice Bruno Maffezzoni

1° 346 BEATRIX POTTER KLITSDVOR Setter irlandese Proprietario – MASALA GIORGIA

2° 181 MERRY POM VELVET VICTORIA Spitz nano (Pomerania) di tutti i colori Proprietario – MONTIS PAOLA

3° 360 ESTER DI CASA MINEO Labrador Retriever Proprietario – MINEO SALVATORE

Giovani – giudice Maria Ceccarelli

1° 124 COW BOYS FROM HELL Staffordshire Bull Terrier Proprietario – PIBIRI NICOLA

2° 431 FIFTH ELEMENT SKYWINDS Piccolo Levriero Italiano Proprietario – FANNI ORSOLA

3° 178 FLORYARTPOM’S MARTIN LOVE ME HARDER Spitz nano (Pomerania) di tutti i colori Proprietario – PIRAS FLORIA

Veterani – giudice Antonio Pietro Nurra

1° 379 MOVIDA BY NIGHT DELLA KALESA Cocker Spaniel Inglese nero, nero focato Proprietario – CHELO GIULIA LUISA

2° 285 CATTIVISSIMOME DE SOS CANTORES Beagle Proprietario – MISCALI MARCELLO

3° 144 ELEONORA S/C Bassotto, standard a pelo corto Proprietario – LANGIONE DANIELA