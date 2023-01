Oristano

Il servizio è sul sito del Garante per la protezione dei dati personali

Un nuovo servizio telematico per segnalare la ricezione di chiamate promozionali moleste. Attivata da qualche settimana, la piattaforma è disponibile sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali. Sostituisce le segnalazioni cartacee e rientra in un pacchetto di servizi e procedure attivate per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari.

Il nuovo servizio telematico si affianca al Registro pubblico delle opposizioni. Quest’ultimo servizio, attivo già dalla scorsa estate, consente agli iscritti di annullare i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione e quelli con i soggetti con cui si ha un contratto. L’operatore è tenuto a consultare il Registro delle opposizioni mensilmente e prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono.

Il Garante raccomanda la massima precisione nella compilazione delle segnalazioni: le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.

Il sistema non consente di inserire segnalazioni generiche. Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno del telemarketing è possibile consultare una sezione dedicata sul sito web del Garante.

