I cacciatori e gli armieri ripristinano gli abbeveratoi nei territori devastati dagli incendi

Nel corso della impegnativa giornata di lavoro i volontari hanno ricostruito oltre mille metri di tubazioni, ripristinando fonti ed abbeveratoi danneggiati dalle fiamme, ma anche i vasconi di approvvigionamento per il rifornimento di acqua per gli elicotteri dell’antincendio. I partecipanti hanno inoltre donato mangime, foraggio e granaglie alle aziende maggiormente colpite, attraverso un coordinamento locale che ha potuto usufruire delle strutture di Francesco Casule.

Cacciatori e armieri nei monti di Cuglieri

Ritrovamenti fatti dai cacciatori e dagli armieri a Cuglieri

“La prossima tappa è prevista a Santu Lussurgiu – spiegano Bonifacio Cuccu e Marco Efisio Pisanu, presidente e vice presidente dell’associazione – subito dopo promuoveremo una giornata ecologica finalizzata alla raccolta di plastica e lattine che il fuoco ha scoperto nelle campagne. Stiamo programmando analoghe iniziative anche in Planargia e in Marmilla confermando il nostro impegno a difesa del territorio”.

Cacciatori e armieri domenica a Cuglieri

Fonte: Link Oristano

