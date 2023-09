I bus al polo intermodale di Oristano: vicino il via libera per le linee urbane, l’Arst prova ad accelerare

Oristano

Mancano ancora alcuni passi amministrativi per il trasferimento dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma nel nuovo centro intermodale di via Ghilarza, a Oristano. La direzione regionale dell’Arst ha fatto sapere che il progetto, già presentato alla Regione e al Comune, dovrà ora essere approvato dalla prima e dagli enti preposti alla sicurezza. Il via libera potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Diverso, invece, è il discorso del trasporto extraurbano, che interessa ogni giorno migliaia di passeggeri, tra cui tantissimi studenti, pronti a tornare in aula a metà settembre. Al momento il piano non è stato ancora ultimato. Al lavoro c’è un tavolo tecnico che coinvolge Arst, Comune di Oristano e Assessorato regionale dei Trasporti. I tempi del trasloco dall’autostazione di via Cagliari al polo intermodale potrebbero dunque allungarsi.

Non ha però perso l’ottimismo il direttore centrale dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti, Carlo Poledrini. “Faremo il possibile per avere le carte in regola per il 14 settembre, la nostra priorità è creare il minor numero di disagi ai passeggeri”, ha ribadito oggi. L’obiettivo è quello di completare il trasferimento in via Ghilarza entro il mese di settembre. “Non sappiamo però se ci saranno contrattempi”, ha aggiunto Poledrini, “non dipende solo da noi. Confido nella collaborazione di tutti”.

