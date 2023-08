I buchi nella mappa dei bagnini sulle spiagge dell’Oristanese: ancora sguarnito il Sinis

Oristano

Nella marina di San Vero Milis il servizio sarà garantito da sabato. Si attendono buone notizie da Cabras

Da Bosa fino ad Arborea, sono diverse le postazioni di salvamento a mare attive quest’estate in provincia di Oristano. Per ora manca Cabras, a causa delle difficoltà ad attivare il servizio , ma nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità. Da tempo il sindaco Andrea Abis chiede alla Regione finanziamenti tempestivi per garantire sicurezza e accessibilità alle spiagge.

La presenza dei bagnini è molto importante. Ancor di più ora, viste le recenti tragedie del mare che a luglio hanno scosso l’intero Oristanese. Prima Carlo Lugliè, docente universitario morto a Is Arenas. Qualche settimana più tardi, sempre a Is Arenas, ha perso la vita una turista polacca. E poi una bambina di 10 anni, morta nella marina tra Magomadas e Tresnuraghes.

Partendo da nord, a Bosa le postazioni di salvamento a mare sono presenti a Turas e S’Abba Druche. “Con le economie dell’anno scorso”, dice il vicesindaco Federico Ledda, “abbiamo acquistato un nuovo pattino e altre attrezzature utili. Il servizio è stato inizialmente previsto per i mesi di luglio e agosto, grazie ai fondi anticipati dal bilancio comunale, ma sarà prorogato per tutto settembre, vista l’assegnazione delle risorse regionali”.

Spostandosi verso sud, una postazione è presente nella marina di Magomadas e un’altra in quella di Tresnuraghes, a Porto Alabe. “I bagnini ci sono dall’inizio di luglio”, spiega il sindaco di Tresnuraghes, Gianluigi Mastinu, “Per adesso il servizio sarà garantito fino al 31 agosto. Se la Regione incrementasse i fondi potremmo però arrivare al 15 settembre”. Il salvamento a mare a Tresnuraghes è garantito dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Due le postazioni a Cuglieri: la prima si trova a Santa Caterina di Pittinuri, l’altra a Is Arenas. “C’è stata qualche difficoltà”, ha spiegato il sindaco Andrea Loche, “ma siamo riusciti a partire regolarmente. Il servizio sarà attivo sino a fine agosto”.

Ha raddoppiato le postazioni il Comune di Narbolia: da quest’anno sono due e si trovano entrambe a Is Arenas, di fronte ai campeggi Is Arenas e Nurapolis. “Abbiamo fatto uno sforzo importante”, ha commentato il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, “siamo andati ben oltre il contributo regionale. Abbiamo inoltre pensato a un progetto pilota con una moto d’acqua e l’utilizzo di Sup per il salvataggio”. Il servizio è partito il 1° agosto e sarà farantito fino al 15 settembre, dalle 9 alle 19. “Cercheremo di far capire alla Regione che è necessario rivedere i requisiti per l’assegnazione dei fondi”, ha concluso il primo cittadino, “Is Arenas ha bisogno di grande attenzione, vista la pericolosità di questo tratto di costa”.

Poi c’è San Vero Milis, dove i bagnini arriveranno soltanto sabato prossimo, 12 agosto. “Una postazione sarà presente a Sa Mesa Longa e un’altra a Sa Rocca Tunda”, ha detto il sindaco Luigi Tedeschi, “quasi certamente attiveremo il servizio anche a Putzu Idu. Il salvamento a mare andrà avanti sino a metà settembre. Trovare i bagnini è stato difficile, due gare sono andate deserte”.

Il Comune di Oristano ha garantito tre postazioni di salvamento a mare a Torre Grande, di cui una all’altezza del primo pontile. Il servizio è partito il 3 luglio e andrà avanti fino al 31 agosto.

Infine c’è Arborea. Una postazione di salvamento a mare è presente nella spiaggia della strada 26, in corrispondenza dell’ex colonia, dove oggi hanno sede il Centro ambientale, l’associazione Anda e l’Unità operativa specializzata di Forestas. Si alternano tre bagnini, dalle 9 alle 19. Attivato lo scorso 21 luglio, il servizio sarà garantito fino al 20 agosto.

Mercoledì, 9 agosto 2023