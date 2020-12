I bombardieri di Milano rendono vana la bella prova della Dinamo: 102-86

Sino a 7' dalla fine sassaresi avanti poi 4 triple di Roll cambiano tutto. Da Tome top scorer della gara dopo una grandissima prova

MILANO. Milano bombarda, la Dinamo si difende alla grande ma alla lunga il castello biancoblù crolla. Un grande Gigi Datome trascina la corazzata Olimpia Milano nel confronto contro i sassaresi di Gianmarco Pozzecco, valido per la dodicesima giornata del massimo campionato di basket. Al Mediolanum Forum finisce 102-86 per la squadra di Ettore Messina, ma i sassaresi hanno condotto a lungo la gara e a poco più di 7 minuti dalla fine erano ancora avanti, 75-79.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a