Cagliari

Le elezioni saranno online il 5 e 6 novembre

I biologi sardi avranno il loro primo consiglio dell’ordine a livello regionale, che sarà formato da quindici componenti del consiglio direttivo iscritti all’Albo dell’ordine dei biologi della Sardegna e da tre componenti del collegio dei revisori.

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate del 5 e 6 novembre in modalità telematica dalle 10 alle 19, come annunciato dal commissario straordinario, Luigi Nicola Loporto.

La piattaforma telematica dedicata sarà accessibile tramite SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o PEC.

Si potranno candidare tutti gli iscritti all’Albo residenti o domiciliati nel territorio, compresi i componenti uscenti del Consiglio nazionale dei biologi. Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 del 19 ottobre prossimo mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a mano alla Segreteria dell’Ordine dei biologi della Sardegna, in via Mameli n. 88 a Cagliari.

Sul sito istituzionale dell’Ordine – www.biologisardegna.it – è possibile scaricare la modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste.

Per validare i risultati elettorali, dovranno esprimere il proprio voto i due quinti degli iscritti. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il quorum, è prevista una seconda convocazione elettorale per il 12 e 13 novembre alle ore 10 alle ore 19 ed un’eventuale terza nei giorni 19 e 20 novembre, seguendo gli stessi orari e le stesse modalità.

La proclamazione degli eletti avverrà entro il 31 dicembre prossimo.

Venerdì 7 ottobre 2022