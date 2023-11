I bimbi della scuola "Giovanni Lilliu" di Cagliari donano cibo e coperte ai randagi di Gonnosfanadiga

La bella storia di solidarietà verso i quattro zampe meno fortunati e sensibilizzazione verso il benessere animale portata avanti da una insegnante della scuola cagliaritana, sempre in prima linea come promotrice di tante iniziative mirate al rispetto di ogni essere vivente. L’educazione è anche questa, avvicinare i piccoli cittadini a essere solidali, a rispettare e amare anche gli animali ed è così che ieri un furgone carico di scorte alimentari e di ciò che può servire al rifugio è giunto a destinazione. “Ci sono persone che da sempre ci accompagnano in questo cammino, una di queste è la nostra amica Cristina Peddis” racconta Caterina Uccheddu, attivista, volontaria che si occupa di occupa di oltre 100 cani ospitati nel rifugio. “Lei, con sensibilità e amore, nel corso degli anni ha fatto conoscere la nostra realtà agli alunni della scuola in cui lavora e con il suo entusiasmo ha creato una catena di solidarietà coinvolgendo bambini, docenti, genitori.

A consegnare il frutto della raccolta organizzata dalla scuola Giovanni Lilliu di Cagliari alcune insegnanti che hanno trascorso qualche ora al rifugio con gli amati cagnolini. “Grazie di cuore a questa scuola speciale, che insegna ai bambini l’importanza del dono, del rispetto, della solidarietà”.

Tanti i volontari che si prodigano per i cani del rifugio che possono contare anche sull’aiuto dei piccoli della scuola elementare che, tra viveri e giocattoli, hanno allegato anche un biglietto speciale per i cani: “Speriamo di conoscervi e coccolarvi, noi vi accoglieremo con amore, affetto e gioia”.